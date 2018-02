Un outil pour calculer les suppléments d'honoraires des dentistes

Les soins dentaires sont souvent reportés pour des motifs financiers, en raison du coût d'une consultation chez le dentiste, constate Test Achats. Selon des enquêtes de l'organisation, 70% des patients s'estiment mal informés des frais à payer et seuls 39% savent si leur dentiste est conventionné.

Le calculateur disponible sur le site internet de Test Achats permettra désormais aux patients de vérifier s'ils ont payé des suppléments d'honoraires lors de la consultation. Via un module en ligne, l'utilisateur pourra introduire des informations sur l'attestation remise par le dentiste et bénéficiera ensuite de détails sur sa facture. "Sur base de ces résultats, si l'on souhaite alléger la facture de son dentiste, on peut alors décider en toute connaissance de cause de s'adresser à un praticien conventionné", ajoute l'association. "Les données collectées anonymement nous permettront également de placer la nécessité de transparence et de sécurité tarifaire à l'avant-plan de l'agenda politique."

Le calculateur de suppléments de Test Achats est disponible sur www.testachats.be/dentiste.