Un nouveau guide de bonne pratique en matière d'approche de la dépression

Maggie De Block fera parvenir aux médecins généralistes dès le 14 février une toute nouvelle recommandation de bonne pratique relative à la dépression chez les adultes. Une attention particulière y est prêtée au diagnostic et aux thérapies les plus adéquates. La prescription correcte de psychotropes (antidépresseurs et antipsychotiques) est également abordée.