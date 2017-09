Un discours à faire en public ? Nos astuces.

Un discours à prononcer pour un pot de départ à la retraite ou une réunion de famille? Parler devant des invités n'est pas toujours simple. Voici nos astuces.

S'affirmer physiquement

Une posture droite et avenante, un visage souriant et ouvert permettent d'afficher une image de stabilité qui donnera envie de vous écouter. Debout, il est important d'être bien ancré sur ses pieds, parallèles et raisonnablement écartés, pour ne pas être en situation de déséquilibre: vous pourrez ainsi vous concentrer pleinement sur vos propos.

Si vous êtes assis, un dos bien droit et des épaules en arrière vous donneront de l'assurance.

Pour inclure tout le monde dans votre propos, il est également important de regarder le groupe dans sa totalité. Par exemple, parcourez la salle du regard, de gauche à droite, sans négliger le premier ni le dernier rang. Votre auditoire se sentira ainsi concerné par ce que vous dites et sera d'autant plus attentif.

Si vous avez peur d'oublier votre discours, vous pouvez noter quelques mots-clés ou repères sur un papier. Attention cependant à ne pas rédiger vos phrases, sinon vous risquez d'oublier de regarder votre auditoire! Noter vos idées principales dans l'ordre chronologique vous aidera sans vous handicaper.

Maîtriser sa respiration

Pour bien parler, il est important de bien respirer. Vous pourrez plus facilement projeter votre voix, éviter qu'elle ne tremble et parler plus longtemps sans finir essoufflé. Il faut pour cela effectuer des respirations abdominales: inspirez calmement avec le ventre et expirez avec la bouche. Votre respiration est correcte si votre abdomen se soulève à l'inspiration. Pour l'expiration, lorsque vous parlez, l'air est naturellement expulsé par la bouche, inutile donc de s'en préoccuper.

Attention: si vos épaules se soulèvent, ce n'est pas bon! Effectuer des respirations abdominales un peu avant un discours aide à se détendre, et les utiliser en parlant permet d'aérer et de poser son discours. N'hésitez pas à faire quelques courts silences entre deux phrases, vous pourrez ainsi reprendre une inspiration et réfléchir à la suite de votre propos. Autre avantage: les "euh" et autres hésitations disparaissent.

Être convaincu pour être convaincant

Vous n'osez pas poser une question? Vous êtes mal à l'aise devant ces personnes qui vous regardent? Pas de panique, elles ne percevront votre trouble que si vous le leur montrez. Si vous affichez au contraire une attitude assurée et convaincue, elles seront plus facilement conquises par vos paroles!

Pour cela, souriez et adoptez un ton et un regard confiants. Vous pouvez aussi vous remémorer une situation positive ou un moment où vous étiez particulièrement content de vous: ça marche! De plus, n'oubliez pas que votre auditoire est là pour entendre ce que vous avez à dire, qu'il s'agisse d'un discours ou d'une question à poser: votre prise de parole est donc tout à fait légitime!

Les talents d'orateur ne sont pas innés, chacun les développe à son rythme. Mais comme pour un muscle, l'entraînement est fondamental: en saisissant toutes les occasions de parler, vous vous apercevrez rapidement de vos progrès!

Auteur : Léa Szulewicz (NT-F.COM)