Un cinquième des 65 ans et plus se sent en mauvaise santé

Quelque 19% des 65 ans et plus affirment se sentir en mauvaise santé, contre seulement 1% parmi les 16-24 ans. Les personnes à la retraite (16%), au chômage (10%) ou les autres inactifs (18%) se sentent plus souvent en mauvaise santé que les personnes occupées (2%).

Une différence importante est aussi observée en ce qui concerne le niveau d'instruction: une personne peu qualifiée sur cinq (18%) estime être en mauvaise santé, contre 4% des personnes hautement qualifiées.

En outre, "20% des personnes courant un risque de pauvreté monétaire se sentent en mauvaise santé. Les résultats des personnes en situation de privation matérielle grave ou vivant dans un ménage à très faible intensité de travail sont même légèrement plus élevés (26%)", selon le communiqué.

Les femmes (11%) sont par ailleurs plus nombreuses à estimer leur santé mauvaise que les hommes (8%).

Problèmes chroniques

Le SPF Economie publie également des chiffres sur les problèmes de santé chroniques. Les résultats sont similaires, puisque les 65 et plus, les personnes à la retraite, mais aussi les chômeurs et les personnes inactives ont sensiblement plus souvent un problème de santé chronique que les personnes occupées. Le constat est le même pour les personnes peu qualifiées ou les personnes courant un risque de pauvreté.