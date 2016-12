Tout savoir sur les graines de chia

Ce qu'on en dit

Tirée d'une plante voisine de la sauge, la graine de chia était autrefois très consommée par les Aztèques. Tombée en désuétude après la conquête espagnole, elle refait surface sur nos étals depuis quelques années. Elle contient une bonne quantité de fibres et de fer, mais est surtout riche en omega-3 et en calcium : il y en aurait davantage dans les graines que dans le saumon ou le lait, affirment ses promoteurs.

Ce qu'il en est

Comme toujours, mieux vaut prendre les allégations nutritionnelles élogieuses avec des pincettes : certes, les graines de chia sont riches en omega-3 et en fer, mais ces nutriments sont de moindre qualité que ceux qu'on peut trouver dans les aliments d'origine animale. Leur richesse en fibres en fait par contre de bonnes alliées pour réguler le transit intestinal.

À retenir

Les comparaisons nutritives entre les graines de chia et le saumon ou le lait ne tiennent pas réellement la route. En effet, elles sont établies à quantité égale de produit. Or, s'il est relativement facile de consommer 100g de lait en une prise, on consommera plus difficilement la même quantité de graines en une fois !

Lorsque les graines sont mises à tremper de l'eau, cette dernière devient rapidement gélatineuse : c'est dû à la quantité importante de fibres alimentaires contenues dans les graines. Non seulement ces fibres permettent de lutter contre la constipation et les désordres intestinaux, mais elles font aussi baisser le cholestérol.

Le fer et les omega-3 d'origine végétale sont moins bien assimilés par le corps que leurs équivalents d'origine animale. Les omega-3 présents dans les poissons gras sont des molécules à longue chaîne, tandis que ceux contenus dans les végétaux sont constitués de molécules plus courtes. Ces dernières doivent donc être " allongées " par l'organisme et tout le monde n'a pas le potentiel enzymatique pour y parvenir.

Comment consommer les graines de chia ? Celles-ci accompagnent particulièrement bien les verrines de tartare de saumon au guacamole. Qui plus est, il s'agit d'un zakouski bien plus sain que des chips !

Avec la collaboration de Serge Pieters, professeur de diététique à l'Institut Paul Lambin