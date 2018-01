Tour de rein, lombalgie... bougez!

Douleur violente au niveau des vertèbres lombaires et dos coincé... Alors que vous vous apprêtiez à soulever le dernier gros carton du déménagement, vous vous êtes blessé le bas du dos en vous redressant. Vous êtes comme 84% d'entre nous, qui avons ou auront une lombalgie. Elle est souvent perçue comme un problème grave, qui nécessite du repos, seul moyen vraiment efficace pour que les douleurs disparaissent.

Or, rien n'est plus faux ! C'est une idée reçue qui mérite d'être déconstruite en s'appuyant sur les dernières recommandations médicales. Certes, la lombalgie est très douloureuse, mais n'est pas grave puisqu'elle guérit naturellement dans un délai qui va de quelques jours à quelques semaines.

Dès que possible, il faut essayer d'avoir une activité physique, préférable à l'immobilité. De cette façon, vous entretenez votre tonicité musculaire et renforcez les ligaments qui relient les vertèbres entre elles ce qui permet de lutter contre le mal de dos. Cela peut aussi éviter qu'une simple lombalgie persiste et ne se transforme en lombalgie chronique.

Adoptez les bonnes postures

Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des exercices violents, mais de faire, à votre rythme, de petits efforts au quotidien en adoptant les bonnes postures qui soulagent votre dos:

délaisser l'ascenseur au profit des escaliers,

marcher pour maintenir une activité physique,

s'asseoir plutôt que se tenir en équilibre pour mettre chaussures ou pantalon,

se lever et faire quelques pas toutes les deux heures,

s'étirer régulièrement,

en position assise, votre dos doit reposer contre un dossier, pieds au sol,

en cas de charges lourdes (courses), équilibrer les paquets dans chaque main.

Deux applis santé spécial mal de dos

"Activ'dos":

60 exercices pour s'étirer, se muscler et se relaxer, c'est l'objectif de cette application gratuite de l'Assurance maladie française. En plus des vidéos, la bonne idée, ce sont les quiz et les tests pour tester ses connaissances sur le sujet.

Disponible gratuitement sur IOS et Android

"Mon coach dos":

Pensée par des kinés, des médecins et des ergothérapeutes du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Clermont-Ferrand, cette appli vous donne des informations, des conseils et des exercices pratiques en vidéo.

Disponible sur iOS et Android, 4,99 euros par an.