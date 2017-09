Testé pour vous : TomTom runner 3

Je fais régulièrement du sport mais en amateur. Je fais de temps en temps un suivi des résultats via plusieurs applis sportives sur mon smartphone. Que pourrait encore ajouter une telle montre de fitness, en dehors de quelques chiffres et statistiques supplémentaires ? En grand nombre, il semble. Contrairement à un smartphone, cette montre de sport n'a pas quitté mon corps une seconde; cette chose semble par conséquent déjà me connaître particulièrement bien après seulement une semaine.

Je n'étais pas férue de montres, mais ce TomTom a un bracelet souple et agréable qui ne fait pas mal, il est résistant à l'eau et ne frotte pas, ce qui fait que je dors même avec lui. Outre le nombre de pas, il enregistre aussi le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de calories que vous avez déjà brûlées sur la journée et il mesure votre fréquence cardiaque via un capteur à votre poignet (et donc pas via une embêtante ceinture pectorale comme la plupart des capteurs cardiaques classiques).

Même la nuit, je n'échappe pas à sa vigilance. Déjà avant que je sorte du lit, je peux, via une pression sur le très pratique écran de contrôle, consulter le nombre d'heures que je viens de passer au pays des rêves. La manière dont ce calcul est réalisé m'échappe encore mais le résultat correspond en général à mon propre ressenti de forme physique à mon réveil. Quand je me levais fraîche et énergique, ma montre indiquait à tous les coups 6 à 7 heures de sommeil. Si je devais me traîner hors du lit, la montre signalait alors souvent seulement 3 à 4 heures de sommeil ! En d'autres mots : la montre capte bien mon repos nocturne, bien que je n'aie pas vraiment besoin d'un tel appareil pour le savoir.

Course, vélo, fitness, natation ...

Le TomTom Runner 3 a pour but de vous faire faire davantage de sport en vous informant de manière détaillée sur votre corps au cours de vos séances de sport. Pour la plupart des sports courants (vélo, course à pied, natation, fitness...), il y a des mesures spécifiques. Pendant et après chaque effort, vous recevez immédiatement une synthèse de vos zones de pulsations cardiaques (les calories brûlées...), l'énergie consommée, les kilomètres parcourus, etc.

C'est en outre très simple à utiliser et il ne faut pas chercher des heures pour trouver le bon bouton, ce que je craignais a priori. Si vous désirez des résultats encore plus détaillés, vous pouvez dans ce cas consulter ceux-ci sur l'appli de votre téléphone, tout aussi accessible, ou sur le site web (après enregistrement). Après quelques semaines ou mois, cela génère de chouettes statistiques. Vous pouvez voir chaque semaine si vous avez fait de meilleurs performances que la semaine précédente ou si vous progressez de mois en mois. Ce qui fait que je faisais tout de même encore un petit effort supplémentaire lorsque je remarquais que je régressais par rapport à la semaine antérieure.

Si vous roulez ou courez plus vite que lors des sessions précédentes, un compliment suit et c'est plutôt motivant, même si cela vient d'une montre.

Pratique aussi, la fonction de lecteur MP3 (via une connexion bluetooth, vous pouvez écouter de la musique sans fil pendant votre sport) de l'appareil. Mais je l'ai personnellement peu utilisée du fait que ma musique préférée se trouve déjà sur mon téléphone. Un doublon me paraissait plutôt superflu.

Avantages : - Convivialité, clarté et affichage en grand. - La synchronisation avec votre téléphone est rapide. - L'appareil mesure avec précision. - Longue autonomie. En fonction de l'intensité de l'utilisation, vous pouvez l'utiliser pendant 5 à 6 jours avant de le recharger à l'ordinateur. - La vue d'ensemble des activités sur le site web, mais aussi sur l'appli, est très compréhensible. Vous pouvez parfaitement suivre l'évolution de votre activité de semaine en semaine et consulter un très grand nombre de détails.

Inconvénients : - Je ne suis pas parvenue à calibrer la boussole, mais je n'ai également pas eu besoin de cette option. - Le compteur de pas ne tient pas compte des différences de dénivelé (comme la montée d'un escalier).

TomTom Runner 3, prix à partir de 129 euros (en fonction des différentes options).