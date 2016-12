Six conséquences néfastes du stress

1. Une fatigue permanente

Il n'est pas rare d'être fatigué ou de traverser une période où on a moins d'énergie. Si vous souffrez de stress, ce sentiment de fatigue peut vous suivre en permanence. De plus, la tension vous empêche d'avoir un bon sommeil, et vous aurez du mal à récupérer.

2. Des trous de mémoire

A cause du stress, votre esprit à parfois tendance à s'éparpiller. Vous prenez des notes, faites des listes, mais oubliez à nouveau. En effet, la tension et le stress augmentent le risque d'oublis car vous êtes préoccupé par trop de choses en même temps.

3. Des douleurs au cou et/ou aux épaules

Beaucoup de gens ont le cou et/ou les épaules raides lorsqu'ils sont soumis au stress. Pour se débarrasser de ces symptômes, la relaxation peut aider. Vous pouvez le faire chez vous, seul, ou sous la supervision d'un professionnel. En plus de réduire ou de faire disparaitre les symptômes, cela peut même aider à éliminer la cause du stress, en vous aidant, par exemple, à mieux organiser votre temps ou à résoudre certains problèmes.

4. L'estomac noué

Lorsque vous êtes soumis au stress, votre corps produit plus d'acide gastrique. Le pincement ressenti à l'estomac peut être lent et irrégulier, et donc difficile à supporter. Le stress seul ne provoque habituellement pas de (graves) troubles de l'estomac mais il peut jouer un rôle dans l'apparition des douleurs, ainsi qu'aggraver des symptômes physiques déjà présents.

5. Des maux de tête

L'une des conséquences les plus courantes du stress est le mal de tête. Vous sentez que la douleur arrive ? Faites une pause dans votre travail ou vos tâches et essayez de vous détendre. Essayez de dormir un peu si vous en avez l'occasion. Dormir permet de diminuer les maux de tête, voire de les faire disparaitre dans le meilleur des cas.

6. Moins de résistance aux aggressions extérieures

Le stress dégrade votre système immunitaire. Vous aurez tendance à attraper plus facilement un coup de froid ou la grippe. Pendant une période de stress, on a souvent tendance à manger trop, trop peu ou mal. Alors qu'une alimentation saine et équilibrée est d'autant plus importante. Mangez régulièrement, des plats variés et évitez les aliments trop gras et trop salés.