Savez-vous vous protéger efficacement du soleil?

Le réseau de dermatologues européens Euromelanoma souhaite sensibiliser les gens aux dangers que représentent les coups de soleil. Bien que 9 Belges sur 10 en connaissent les risques, seulement 6% s'en protègent tout au long de l'année. Notre score se situe en-dessous de la moyenne européenne, selon une récente enquête effectuée par Euromelanoma auprès de 13.000 personnes.

Les Belges se protègent de différentes manières contre les rayons du soleil. 66% mettent de la crème solaire sur les parties du corps qui sont exposées au soleil ; autant d'entre eux portent également des lunettes de soleil avec filtres UV et utilisent une protection solaire spéciale pour le visage. Environ 4 Belges sur 10 essayent de rester à l'ombre entre 10 et 14 heures.

En ce qui concerne les vêtements, nous sommes beaucoup moins à y prêter attention lorsqu'il s'agit de se protéger des dangers du soleil. Environ un tiers porte toujours une casquette - qui ne couvre pas suffisamment - ou un chapeau à large bord - qui est une meilleure option. Quant aux vêtements spécialement créés pour filtrer les UV, nous y avons encore moins recours. Seulement 7% des sondés optent pour un t-shirt à base de matières résistant aux UV.

Bien choisir les matières

Ces matières font cependant une grande différence en matière de protection contre les UV. Lieva Van Langenhoven, du Département des Matières et Textiles à l'Université de Gand : "Les gens pensent souvent que porter un t-shirt ordinaire suffit à se protéger des UV, mais ce n'est pas le cas. Tout dépend du type de tissu, la matière, la couleur, l'éventuelle détérioration et le taux d'humidité de la matière. Cela détermine si la lumière UV passe à travers le vêtement et peut vous brûler, ou si elle est directement absorbée ou réfléchie. Le lycra, le nylon et le polyester absorbent et protègent beaucoup mieux que le coton blanc. Les couleurs foncées sont également un meilleur choix pour les personnes qui passent leur journée à l'extérieur. Si vous voulez vérifier si votre t-shirt laisse passer les UV, regardez-le à travers la lumière. Plus de transparence = moins de protection".

Ceux qui veulent vraiment se protéger au maximum peuvent même mettre de la crème sur les épaules en-dessous du t-shirt. Après tout, ce sont les plus exposées aux rayons UV.

Cancer de la peau

L'exposition excessive au soleil reste l'une des principales causes du mélanome malin, la forme la plus dangereuse du cancer du la peau, qui est aussi en forte augmentation dans notre pays. Chaque année, il y a environ 32.000 nouveaux cas. Selon les spécialistes, ce nombre pourrait tripler au cours des 20 prochaines années. C'est le résultat d'un passé ensoleillé mais sans protection, où les gens ont accumulé les expositions et les dégâts dus au soleil. L'éviter est la meilleure des préventions, mais le faire rapidement et de la bonne manière est tout aussi important.