Sophrologie - La pensée positive

La sophrologie est une méthode dynamique de relaxation qui fait intervenir des mouvements doux. Les séances permettent d'apprendre à se détendre physiquement, grâce à des exercices respiratoires et de visualisation. La sophrologie vise également à une meilleure concentration, à exercer sa mémoire, à gérer son stress et ses émotions, et à résoudre les problèmes d'insomnie.

...