Régime méditerranéen: une raison de plus de l'adopter!

Faire disparaitre ou estomper des rides existantes grâceà l'alimentation n'est pas possible. Mais vous pouvez agir pour éviter le développement de nouvelles rainures cutanées. Et pas en se ruant comme un fanatique sur un certain superaliment comme on l'a souvent pensé par le passé. Non, la solution est plus simple. Les chercheurs du Centre médical Erasme aux Pays-Bas ont constaté que le passage à un régime méditerranéen sain a déjà un effet sur la qualité de la peau à court terme.

Les scientifiques ont utilisé la photographie 3D, avec laquelle ils ont scanné en détail le visage de quelque 2.700 personnes âgées de 50 ans et plus. Ils ont ensuite déterminé le pourcentage de rides. Ces données ont été associées à un journal de bord que les patients ont soigneusement tenu pendant un mois.

Les femmes qui ont opté pour la mode méditerranéenne (beaucoup de légumes et de fruits, de bonnes graisses, du poisson gras mais peu de viande, de sucres et de graisses saturées) ont gardé une peau plus serrée que celles qui ne respectaient pas de directives alimentaires saines. A la fin de la recherche, le visage du premier groupe a montré un tiers de nouvelles lignes et rainures en moins.

Pas pour les hommes

"Curieusement, nous avons remarqué cette différence chez les femmes, mais pas chez les hommes. Chez eux, les rides sont apparues indépendamment de ce qu'ils mangeaient. Nous n'en connaissons pas encore la raison", explique la chercheuse et dermatologue Selma Mekic dans le Volkskrant.

Mais quel est donc le mécanisme qui fait que la nourriture saine garde la peau plus étroite ? Les scientifiques sont encore dans le flou, mais il y a plusieurs pistes possibles. Par exemple, un régime méditerranéen contient de nombreuses vitamines et antioxydants, qui protègent davantage la peau contre les influences néfastes telles que les rayons UV. La raison pour laquelle cela se ressent plus chez les femmes que chez les hommes pourrait s'expliquer par le fait que la couche de peau chez les femmes est plus mince, et qu'il y a aussi un effet hormonal qui joue après la ménopause. D'autres recherches devront faire la lumière sur ce phénomène.

De précédentes études ont déjà montré que les hommes ont tendance à développer des rides plus tôt que les femmes, mais ces dernières se rattrapent plus tard, de sorte à avoir davantage de rainures sur le visage. Les endroits où les rides apparaissent diffèrent également. D'abord à hauteur de la lèvre supérieure chez les femmes, plutôt sur le front chez les hommes.

Un petit verre de vin ?

L'alcool fait également une différence dans la formation des rides. Les femmes qui accompagnaient leur assiette méditerranéenne d'un verre de vin n'avaient pas significativement moins de rides. "Apparemment, la consommation d'alcool annihile l'effet bénéfique de l'alimentation saine sur les rides. Nous pensons que l'alcool - tout comme les sucres - endommage les processus cellulaires normaux, ce qui perturbe les mécanismes de récupération de la peau", explique le Dr. Mekic.

Traduction et adaptation: Olivia Lepropre