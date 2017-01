Quelques conseils pour faire du sport plus régulièrement

Dans le top 10 des bonnes résolutions de début d'année : " bouger et faire plus de sport ". Certains envisagent même de faire de l'exercice trois fois par semaine. En plus d'un travail prenant et d'une vie sociale et familiale bien remplie, c'est un véritable défi. Comment rester motivé et faire de l'exercice physique régulièrement ?