Quelles bactéries dans votre nez?

5 types de bactéries

Les chercheurs ont identifié cinq types de bactéries nasales : le type Moraxella, le type Streptococcus, le type Haemophilus ou Fusobacterium, et un type mixte : Staphylococcus/Corynebacterium/Dolosigranulum. Chacun a reçu le nom de la bactérie la plus présente dans la muqueuse nasale.

Et demain ?

Une étude comparable sur la flore vaginale et la flore intestinale a permis la mise au point de thérapies novatrices à base de probiotiques afin de soulager certaines plaintes. Un tel scénario est tout à fait envisageable dans la lutte contre les infections respiratoires des voies supérieures, comme la sinusite. Ce genre de cocktail de probiotiques permettrait, par ailleurs, de réduire le recours aux antibiotiques.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Cette découverte constitue un excellent point de départ pour déterminer le rôle que jouent les bactéries nasales dans l'apparition d'infections des voies respiratoires supérieures et de la zone ORL. " On n'est pas encore à même d'expliquer pourquoi certaines bactéries dominent chez telle ou telle personne, déclare le Pr Sarah Lebeer. On se demande dans quelle mesure l'environnement, les gènes ou le système immunitaire interviennent. Une étude de suivi est en cours auprès de personnes souffrant de sinusite chronique. Si on parvient à mettre en évidence le fait que certaines bactéries nasales sont plus présentes chez eux, cela ouvrira de nouvelles voies de traitement. "

Tous nos remerciements à Sarah Lebeer, professeur de microbiologie et à Olivier Vanderveken, ORL.