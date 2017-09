Que se passe-t-il lorsque votre pied dort ?

Dans le jargon médical, cette sensation étrange dans un membre s'appelle paresthésie. Cela peut se produire partout dans le corps, mais le plus souvent, les mains, les pieds, les bras et les jambes sont touchés. La paresthésie entraîne une irritation, des picotements. Votre pied ou votre main semble flasque et anesthésié(e), comme si ce membre ne faisait plus du tout partie de votre corps.

Compression du nerf

Les membres 's'endorment' en général lorsque vous restez longtemps dans la même position, si vous portez des chaussures trop serrées, si vous vous couchez trop longtemps sur votre bras ou lorsque vous vous asseyez les jambes croisées. Du fait de la pression, vous obstruez la circulation sanguine et certains nerfs.

La diminution d'afflux sanguin crée la sensation d'endormissement. Les nerfs coincés ne peuvent plus transmettre de messages de votre cerveau vers votre membre. D'autres nerfs donnent juste des picotements pour vous avertir que vous devez changer de position.

Bouger à nouveau

Si vous bougez alors calmement et progressivement votre membre endormi, la sensation étrange disparaît d'elle-même. Si votre pied ou votre jambe dort, levez-vous prudemment et circulez éventuellement avec précaution. Du fait de la sensation d'anesthésie, vous êtes notamment un peu moins stable sur vos jambes et vous pouvez plus facilement perdre l'équilibre. C'est en outre une fable qu'une jambe endormie se casse facilement.

Un membre endormi, ce n'est pas grave, mais c'est néanmoins désagréable. Pour prévenir cela, changez régulièrement de position. Ne vous asseyez pas trop longtemps avec les jambes croisées et la nuit, essayez de ne pas vous coucher sur votre bras ou votre main.

Causes sous-jacentes

Si vous avez souvent des troubles de mains ou pieds endormis, il se pourrait que la cause doive être recherchée plus loin. Le traitement adéquat est alors fonction de la cause sous-jacente.

Les pathologies suivantes peuvent entraîner une sensation de picotement, d'endormissement dans vos membres :

Un nerf compressé, comme pour le syndrome du canal carpien

Un diabète

Les jambes sans repos

Une sclérose multiple

Une hernie

Une pénurie en vitamine B12

Une thyroide fatiguée

Un accident vasculaire cérébral

Le phénomène de Raynaud

Si vous souffrez régulièrement d'un membre endormi, il est dès lors opportun d'en parler à votre médecin afin qu'il recherche l'origine de ce désagrément.

