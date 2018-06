Protection contre les UV: voici les nouvelles recommandations

Les Belges prennent plus souvent des mesures de protection contre les rayons UV naturels lorsqu'ils sont en vacances mais pas lorsqu'ils ne quittent pas les frontières du pays. Pas moins de 80% des personnes sondées ont ainsi déjà été brûlées d'une manière ou d'une autre par le soleil, contre 67% en 2015, et ce, surtout en pratiquant des activités de plein air en Belgique.

Les enfants ont eu plus de coups de soleil en 2017 (39%) qu'en 2011 (26%). Les risques de cancer cutané d'origine professionnelle sont également trop souvent négligés, met en garde la Fédération contre le Cancer.

Trop d'idées reçues

D'après elle, la population prend petit à petit conscience du risque de cancer de la peau dû à la pratique du banc solaire. Près de six interrogés sur dix sont par exemple favorable à l'interdiction de cette pratique, qui connait de moins en moins d'adeptes.

Le grand public est de plus en plus conscient du risque de cancer de la peau : 84% des personnes interrogées craignent d'en développer un provoqué par leur exposition aux UV. Mais 40% estiment toutefois que la probabilité d'un cancer de la peau est faible.

Un peu plus d'un consommateur sur quatre n'est pas satisfait des informations disponibles sur les risques de cancer cutané, jugées "insuffisantes". Les citoyens sont principalement informés par les médias, mais beaucoup moins par les médecins ou pharmaciens.

Certaines idées reçues ont la dent dure, comme la fausse croyance selon laquelle le banc solaire serait idéal pour préparer la peau au soleil et être ainsi mieux protégé pendant les vacances, déplore encore la Fédération contre le Cancer.

Les nouvelles recommandations

En avril, la fédération qui chapeaute les associations, ligues et fondations contre le cancer en Europe (Association of European Cancer Leagues, dont la Fondation est membre) a publié de nouvelles recommandations en matière de protection contre les rayons UV. Parmi celles-ci, il est conseillé de réduire le plus possible son exposition à la mi-journée, de chercher l'ombre, de se protéger avec des vêtements et des lunettes de soleil et de, bien sûr, utiliser de la crème solaire.

Il faut également ne pas oublier de protéger adéquatement ses enfants. Les fédérations européennes contre le cancer recommandent aussi de savoir comment sa peau réagit au soleil, de prendre en considération les indices UV pour se protéger, de ne pas recourir aux bancs solaires et, enfin, d'examiner régulièrement sa peau.

En résumé, il faut se méfier du soleil où que l'on soit, résume la Fédération belge contre le Cancer: à la maison, en promenade, à l'école, au travail, etc. et pas uniquement lorsque l'on est en vacances à la mer ou à la montagne.

Le sondage a été réalisé fin 2017 auprès de plus de 1.000 Belges âgés de 15 à 65 ans, qui ont été interrogés sur leurs connaissances, leur attitude et leur comportement face au soleil et au banc solaire.