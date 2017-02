Presbytie: lunettes ou lentilles?

A partir de 40-45 ans, rares sont ceux qui échappent aux premiers signes de la presbytie. " A la naissance, le cristallin est très transparent et souple, précise Viviane De Vries, professeur d'optique et d'optométrie. Ils s'arrondit pour voir de près et s'aplatit pour voir de loin. Cette plasticité diminue avec l'âge et la presbytie s'installe en moyenne vers 60-65 ans, lorsque l'écart entre la vue de près et la vue de loin est d'environ 2,50 dioptrie. "

