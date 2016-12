Pourquoi l'hygiène dentaire est aussi importante pour vos poumons

Se brosser les dents deux fois par jour et prendre rendez-vous deux fois par an chez le dentiste pour un check-up réduit le risque de pneumonie. En effet, cela permet de diminuer le nombre de bactéries dangereuses dans la bouche.

Ce lien a été mis en évidence par une étude américaine qui base ses recherches sur les données de 26.000 personnes. De plus, il a été remarqué que les personnes qui se rendent plus régulièrement chez le dentiste pour un contrôle sont moins affectées par les maladies pulmonaires et par la pneumonie que les personnes qui ne prennent pas rendez-vous annuellement.

Une inflammation des poumons peut toucher tout le monde, mais elle est plus fréquente chez les personnes âgées, les enfants et les personnes ayant un système immunitaire fragile. La bouche ne saura bien sûr jamais être entièrement libérée des bactéries mais brosser vos dents et utiliser du fil dentaire permet de protéger vos poumons contre l'infection.

L'étude confirme ainsi que le lien entre la santé bucco-dentaire et la santé en général.