Pourquoi avez-vous mal de tête quand vous zappez votre café habituel?

Le mal de tête provient de la carence d'une substance présente dans le café : la caféine. La caféine est également présente dans le thé, bien qu'en plus petite quantité, dans les boissons énergétiques, certains sodas de type cola, le thé glacé, le chocolat et le cacao.

Cette substance stimule le système nerveux, provoque une accélération du rythme cardiaque et de la respiration, et augmente la tension artérielle. Si vous ne buvez pas de café, auquel votre corps est habitué, ces effets disparaissent et laissent place à des symptômes de sevrage. Dans ce cas, les maux de tête.

Boire trop de café peut également provoquer des maux de tête. A cause d'une trop grande dose de caféine, il y a une hausse de la pression artérielle et une constriction des vaisseaux sanguins. Une migraine peut ainsi se produire. Ensuite, quand vous arrêtez de boire du café, ils se dilatent à nouveau, ce qui cause aussi des maux de tête. Tant boire du café qu'arrêter d'en boire peut donc être à l'origine de céphalées.

Quatre tasses de café par jour

Il vaut donc mieux ne pas trop consommer de café sur une même journée. La quantité de café que l'on peut boire avant d'être exposé à certains maux varie d'une personne à l'autre. Certains sont plus sensibles aux effets de la caféine que d'autres. Un bon repère est un maximum de 400 milligrammes de caféine par jour. Cela représente environ quatre tasses de café.

