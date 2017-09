Perte de cheveux : les femmes aussi

Près de 40 %, des femmes sont concernées au cours de leur vie par une perte importante de cheveux, plus ou moins visible. Quelles sont les causes ? Peut-on y remédier ? Le point avec le Dr Ornella Accaputo, dermatologue et spécialiste du cheveu à l'hôpital Érasme (ULB).