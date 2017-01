Particules fines: leurs effets sur l'organisme

Les particules fines ne dépassent pas 2,5 micromètres. Elles pénètrent donc facilement dans les poumons et dans la circulation sanguine. Certaines personnes, en particulier celles qui souffrent du coeur, d'asthme ou de diabète, y sont plus sensibles que d'autres. Ces particules fines sont en outre néfastes à court et à long terme. En Belgique, elles nous font perdre en moyenne une année de vie en bonne santé.

Cerveau. Plus il y a de particules fines dans l'air, plus le cerveau vieillit et son volume se réduit. En cas d'exposition prolongée, le risque d'infarctus et d'AVC augmente.

Poumons. Les particules fines aggravent l'asthme et les infections des voies respiratoires. En cas d'exposition prolongée, les fonctions pulmonaires sont endommagées alors que le risque d'affections respiratoires et de cancer du poumon augmente.

Coeur. Les particules les plus fines entrent dans la circulation sanguine et peuvent déclencher des réactions inflammatoires. Ce qui contribue à obstruer les veines et les artères.

Fertilité. Chez l'homme, la qualité du sperme diminue en cas d'exposition prolongée. Chez la femme, c'est le risque de naissance prématurée et de bébé de faible poids qui augmente.