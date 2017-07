Ne pas s'assoupir au volant : comment s'y prendre ?

À la veille des périodes de grande transhumance, il est bon de rappeler que la somnolence au volant constitue l'un des principaux facteurs de décès sur les routes et le premier sur autoroute. Du fait des difficultés de sommeil, de la prise fréquente de psychotropes et du vieillissement cognitif, les seniors sont particulièrement exposés. Il est possible de s'assoupir à tout moment de la journée.

Toutefois, il existe deux périodes à risque: la nuit, entre 2 et 5heures du matin, et à la mi-journée, entre 13 et 15heures, avec ou sans déjeuner.

50% des accidents ont lieu sur des parcours de moins de 100km. Si vous devez rouler sur une longue distance, évitez de vous fixer une heure d'arrivée qui imposerait des étapes sans arrêts. Les derniers kilomètres sont les plus dangereux. Quatre fois plus d'accidents liés au sommeil ont lieu en fin de parcours! Si vous ressentez au volant un besoin irrépressible de bâiller, que vous clignez des yeux, que vos jambes s'engourdissent, que vous vous tortillez sur votre siège et que vous éprouvez des difficultés à rester concentré, une pause s'impose!

À noter: boire un café tiède ou frappé, juste avant une courte sieste, peut s'avérer très bénéfique. En effet, la caféine n'agissant qu'au bout d'une quinzaine de minutes, votre sieste serrée ne s'en trouvera pas perturbée et vous vous réveillerez en pleine forme. N'omettez pas de vous hydrater, d'aérer l'habitacle et de faire quelques mouvements. Pour vous maintenir en éveil, mangez des bonbons à la menthe ou vaporisez de l'huile essentielle de menthe poivrée dans votre véhicule. L'odeur et la saveur sont stimulantes.

Vous pouvez également écouter une radio humoristique. Le rire et l'écoute active accroîtront votre vigilance et vous voyagerez dans la bonne humeur. Bonne route!

Auteur: Olivier de Ladoucette (NT-F.COM)