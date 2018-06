Mincir? Apprenez à écouter votre ventre!

" Je me suis gavée de fruits et de légumes... sans perdre un gramme. " " Je suis allée à la salle de gym trois fois par semaine, et mon poids n'a pas bougé d'un iota. " Vous vous reconnaissez ? Pour nombre d'entre nous, le chemin vers la perte de poids est semé de frustrations. Mais pourquoi donc ? " De nombreux facteurs liés entre eux compliquent la perte durable de poids : le stress, la pollution atmosphérique, une alimentation industrialisée, la prise de certains médicaments, certaines maladies ou affections, une allergie, une hypersensibilité... Tant d'éléments qui influencent notre écosystème intestinal. Plusieurs études récentes confirment ce qu'on subodorait : oui, les bactéries qui peuplent nos intestins sont nos indéfectibles alliées en matière d'immunité et de digestion. Maintenir son poids de forme est donc surtout une question de bonne digestion. C'est pourquoi nous devons optimiser notre flore intestinale, le fonctionnement de notre foie et de notre estomac. Si l'un des trois cafouille, il est impossible de perdre durablement du poids ", analyse Christine Tobback, diététicienne spécialisée dans les affections de l'estomac et des intestins.

