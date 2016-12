Manger moins de viande : nos conseils pour y parvenir

* Adaptez vos portions : il n'est pas nécessaire (et même mauvais) de manger 200g de viande chaque jour, 80g suffisent amplement. Soit un morceau pas plus grand que la paume de la main.

* Limitez-vous à un apport de viande par jour.

* Un fois par semaine, inscrivez au menu des protéines d'origine végétale. Ex. : légumineuses, soja (la fève pas le germe), substitut de viande...

* Variez les apports et mangez aussi à tour de rôle du fromage, de la volaille, des fruits de mer, un oeuf... Ces aliments sont riches en protéines et remplacent avantageusement la viande rouge et le poisson.

* Limitez la viande rouge : pas plus d'une fois par semaine.

* Une assiette coupée en quatre: remplissez la moitié de votre assiette de légumes, un quart avec des glucides lents (riz, pâtes complètes...), le dernier quart revenant à un petit morceau de viande ou de poisson.