Mal de tête: ce qui marche vraiment

" La forme la plus courante de mal de tête est la céphalée de tension, même si le terme n'est pas très bien choisi, assure le Pr Jan Versijpt, neurologue et spécialiste des maux de tête. Car le stress et les tensions ne sont pas les seuls déclencheurs de ce type de céphalée. Le stress peut aussi jouer un rôle dans le cas des migraines, ce qui explique qu'on confonde parfois ces deux formes de mal de tête. La céphalée de tension provoque des douleurs assez légères, qui n'empêchent généralement pas la poursuite des activités quotidiennes. Maintenir une activité physique calme - la marche ou le vélo, par exemple - peut même contribuer à faire disparaître la douleur. Les maux de tête ont toujours existé. Et je ne pense pas que le stress provoque aujourd'hui plus de maux de tête qu'avant. "

