Les tatouages peuvent-ils révéler des informations sur votre santé ?

Quand on pense tatouages, on ne pense pas immédiatement à la technologie de la santé. Pourtant, cette forme de décoration corporelle offre beaucoup de possibilités dans ce domaine. Les scientifiques de l'université de Harvard en sont déjà convaincus.

Nous connaissons déjà les montres et les téléphones intelligents, qui peuvent être utilisés pour surveiller toutes sortes de valeurs liées à la santé, telles la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Ils ont bien une interaction avec le corps qui les porte, mais ont un grand inconvénient: ils fonctionnent à l'aide d'une batterie, ce qui limite leur durée d'action. Ils dépendent également d'une connexion, wifi par exemple. De plus, ces "wearables" ne sont pas physiquement connectés au corps, juste contre. L'encre du tatouage, elle, pénètre dans les cellules de la peau et offre la possibilité de faire de la peau une sorte de "tracker" de santé.

Couche d'humidité

Cela fonctionne en remplaçant l'encre du tatouage par un liquide avec des sortes de biocapteurs. Ces capteurs sont si intelligemment composés qu'ils changent de couleur dès que la concentration de certains biomarqueurs dans la couche d'humidité de la peau augmente. Par exemple, une encre de tatouage verte a été conçue pour se décolorer en brun dès que les biocapteurs mesurent une augmentation du niveau de glucose dans le sang à travers la peau. Les patients diabétiques n'ont ainsi qu'à regarder leur tatouage pour savoir s'il est temps d'administrer de l'insuline.

Pour les athlètes, l'équipe de Harvard a développé un type différent d'encre verte, dont la couleur devient plus intense dès que la déshydratation menace. Les capteurs mesurent la teneur en sel et préviennent à temps. Les informations sur les tatouages sont également notées et décryptées via smartphone, si vous souhaitez les vérifier.

Contrairement aux tatouages ordinaires, ces exemplaires intelligents peuvent autant être temporaires que permanents. C'est le porteur qui décide. Si cela concerne des troubles chroniques, l'encre peut être appliquée de manière durable.

Pour l'instant, seuls des prototypes seront testés. Et il sera aussi question de la vie privée. Car d'autres que vous pourront aussi apprendre des choses sur votre santé grâce à votre tatouage.

Traduction: Olivia Lepropre