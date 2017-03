Les robots, des assistants très particuliers

Ils mesurent 58cm. Uniforme bleu et blanc. Toujours de bonne humeur. Sirius, Pollux et Vega se ressemblent comme trois gouttes d'eau et ont pris leurs quartiers dans les services du CHR de la Citadelle à Liège depuis 2015, en revalidation, pédiatrie et gériatrie. Ils seront bientôt rejoints par leur grand frère Pepper, qui officiera dans le hall d'accueil pour orienter les visiteurs et les guider dans le dédale des couloirs. En attendant, les trois petits robots humanoïdes sont surtout actifs du côté de la kinésithérapie. Programmés pour montrer les exercices à reproduire, ils laissent les mains libres au kinésithérapeute qui peut ainsi corriger les patients au fur et à mesure et améliorer la dynamique de groupe. Bien sûr, certains demeurent perplexes face à ces drôles de joujoux qui ont chacun coûté la bagatelle de 15.000 ?. Et il se murmure dans les couloirs que "programmer" ces individus n'est pas une sinécure...

