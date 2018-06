Les essuies de cuisine, nids à bactéries

La lavette était déjà connue comme étant susceptible de devenir un foyer privilégié pour les bactéries en un rien de temps. Les chercheurs ont cette fois examiné de près 100 essuies de cuisine usagés et ont identifié les microbes pathogènes présents.

Environ la moitié des torchons présentaient une croissance bactérienne d'espèces telle la bactérie E. coli, des sortes d'entérocoques et la souche du staphylocoque. Tous les essuies n'étaient pas aussi gravement contaminés. Par exemple, les types de bactéries E. coli se sont révélés plus visibles sur les torchons qui étaient utilisés à la fois pour essuyer les ustensiles de cuisine, pour nettoyer le plan de travail et pour se sécher les mains. Cela a conduit à une contamination croisée. Le linge de cuisine humide et celui en contact avec de la viande crue comptaient également un nombre plus important de bactéries.

Bactéries intestinales

L'E. coli est une bactérie intestinale qui touche autant les humains que les animaux. Ces bactéries sont souvent bénéfiques pour l'organisme, à l'exception de certaines formes, très vicieuses, qui sont capables de provoquer une intoxication alimentaire très grave. En outre, la présence d'E. coli sur un essuie de cuisine signifie qu'elle est en contact avec des bactéries liées à l'intestin. Cela indique un manque au niveau de l'hygiène, comme le lavage des mains après un passage aux toilettes par exemple.

Les bactéries de type staphylocoque semblent être davantage présentes sur les torchons de cuisine de familles avec de jeunes enfants et des ménages à revenus plus faibles. Ce germe prolifère rapidement à température ambiante et produit ensuite des toxines qui conduisent également à une intoxication alimentaire. Elles peuvent être éliminées en lavant les tissus à températures (très) élevées.

Conseils pour prévenir la propagation de germes Lavez vos essuies de cuisine à température élevée après chaque utilisation. Veillez à ce que votre plan de travail soit nettoyé avant de préparer le repas. Nettoyez-le immédiatement après chaque utilisation. N'utilisez pas votre essuie de cuisine pour différents usages, mais utilisez toujours un torchon propre ou à usage unique. Lavez et séchez vos mains chaque fois que vous avez été en contact avec de la nourriture.

Traduction et adaptation : Olivia Lepropre