Les clés pour vivre longtemps, beau et en bonne santé

A l'origine, l'être humain n'était pas vraiment programmé pour vivre bien au-delà de 50 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie augmente chaque semaine d'un week-end, ainsi que l'a calculé Rudi Westendorp, écrivain et médecin néerlandais (Université de Leiden). Les signes de l'âge ont tendance à se marquer de plus en plus tard. Le monde scientifique découvre sans cesse de nouveaux mécanismes liés au fonctionnement du corps qui contribuent, eux aussi, à prolonger la vie. " Le vieillissement n'est plus synonyme de déclin, se réjouit Rudi Westendorp, qui a enquêté sur l'impact de cette avancée en âge et sur les moyens que nous avons de rester en forme. Pourtant, du point de vue émotionnel et social, nous avons encore un retard à combler par rapport à ces années supplémentaires qui nous sont octroyées. Freiner ou arrêter le temps qui passe est irréaliste. En revanche, adapter subtilement son mode de vie et maintenir une vie sociale active semble être la meilleure façon de repousser les effets du temps qui passe. "

