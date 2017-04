Le tai chi, un art pour tous

Débarqué dans le monde occidental dans les années 70, le tai chi est une discipline vieille de plus de six siècles. L'origine en est traditionnellement attribuée à Zhang Sanfeng, un moine chinois qui se serait inspiré d'un combat entre un oiseau et un serpent dans lequel le serpent aurait triomphé grâce à sa lenteur, à sa souplesse et à ses mouvements arrondis...Basé sur l'étirement des membres, la rotation continue de la taille et de la colonne vertébrale, le transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre et le jeu d'alternance des bras et des jambes, le tai chi repose sur un enchaînement de 108 mouvements. Il mobilise aussi la respiration, les capacités de concentration et de mémoire. " Le tai chi est le pendant physique des exercices spirituels des moines taoïstes, de même que le Kung Fu est l'équivalent des exercices spirituels chez les bouddhistes...