Le nombre de malades de longue durée à un niveau record

En décembre, près de 405.000 personnes étaient en congé maladie depuis plus d'un an, soit 13.700 de plus que fin 2016 (+3,7%). Depuis le début du millénaire, le nombre de malades de longue durée a doublé.

Néanmoins, le phénomène a tendance à ralentir: la hausse de 3,7% est la plus faible depuis 10 ans. "La tendance à la hausse du nombre de malades de longue durée est en train de s'inverser", affirme la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld). La ministre souligne l'importance du projet de réintégration de ces personnes sur le marché du travail qu'elle a mis au point avec le ministre de l'Emploi Kris Peeters afin de faire baisser le nombre de malades.