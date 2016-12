La sophrologie pour retrouver le sommeil ?

Pascale Crauwels, kinésithérapeute, traite depuis de nombreuses années des personnes au sommeil fragile grâce à la sophrologie. Cette méthode de pleine conscience exige un peu d'entraînement et de persévérance. "On ne dort pas mieux du jour au lendemain, mais on remarque rapidement une différence. Au bout de deux mois, on parvient à s'endormir plus vite et à limiter les réveils nocturnes. "

Exercice de base

Retrouver un sommeil de qualité demande un peu de temps chaque jour. On commence par essayer de ne penser à rien et de se concentrer sur son corps. On reste à l'écoute de ses sensations, comme si on les ressentait pour la première fois.

Marche à suivre. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez conscience de votre posture : bien posé sur votre assise, pieds en appui sur le sol, dos appuyé contre le dossier. Commencez par serrer les poings. Inspirez, retenez votre respiration un moment et sentez vos muscles se tendre légèrement. Expirez, relâchez vos poings et détendez vos muscles. Recommencez. Relâchez un peu plus vos muscles à chaque expiration. Laissez tomber les épaules et prenez conscience de la détente de votre corps, des orteils à la tête.

Concentrez-vous à présent sur la tête et le visage. Inspirez profondément, sentez la légère tension dans les muscles de votre tête et de votre visage, retenez votre respiration. Expirez, relâchez et détendez les muscles de votre tête et de votre visage, y compris les paupières. Laissez tomber le menton. Concentrez-vous sur votre front et entrez davantage en vous-même. Prolongez l'expiration. Visualisez la profonde détente intérieure de votre tête et de votre visage.

Répétez cette technique de base pour les autres parties du corps : la nuque et les épaules, la cage thoracique et le dos, le ventre et le coccyx, le bas-ventre, le bassin et les jambes.

Sentez la détente de tout votre corps et "enregistrez" dans votre conscience les signaux positifs qui l'accompagnent.

Dans la vie quotidienne

En journée. Si vous faites cet exercice de base pendant la journée, veillez à remettre doucement vos membres en mouvement vers la fin, respirez plus profondément, étirez-vous et massez un peu votre nuque avant de reprendre vos activités.

Au moment de s'endormir. Au lit, vous pouvez répétez l'exercice de base dans votre position de sommeil favorite. Passez en revue les différentes parties du corps et sentez la détente à l'expiration. Laissez tomber vos épaules, sentez votre tête peser sur l'oreiller et prenez conscience de tout votre corps qui pèse de plus en plus sur le matelas. Plongez dans les profondeurs de votre conscience. Prolongez l'expiration, continuez ainsi jusqu'à glisser au bord du sommeil.

En cas d'insomnie. Asseyez-vous au bord de votre lit et massez-vous la tête, le visage, les épaules et la cage thoracique jusqu'à ressentir des picotements. Penchez-vous lentement vers l'avant et détendez-vous un peu plus à chaque expiration. Recouchez-vous doucement, détendez-vous et répétez à chaque expiration : calme, calme ou je vais dormir... Centrez-vous sur vous en chassant toute pensée parasite et continuez jusqu'à vous endormir.

En cas de réveil nocturne. Appliquez la technique de base en vous concentrant. Profitez de cette sensation de calme et de détente. Prenez conscience du confort de votre lit, sentez les draps, touchez-les, enveloppez-vous de chaleur, sentez comme votre corps pèse sur le matelas et laissez-vous sombrer un peu plus à chaque expiration. Evoquez l'image de quelque chose de plaisant et concentrez-vous dessus. Oubliez tout le reste et continuez ainsi jusqu'à vous rendormir.