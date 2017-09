La sieste, un réflexe santé et bien-être

S'octroyer un petit somme en pleine journée, un joli pied de nez au culte parfois pesant de la vitesse et de la performance. Surtout, un excellent réflexe santé et bien-être.

Ce petit temps de sommeil au coeur de la journée n'a pas vraiment bonne presse. S'y adonner quand on n'est plus un enfant en bas-âge et pas encore une personne très âgée attire sur soi de fortes suspicions de paresse... Une idée reçue sans aucun fondement. Car selon les spécialistes du sommeil, s'assoupir un petit quart d'heure après le déjeuner est bon pour la santé et source de nombreux bienfaits.

Besoin d'une sieste? Laissons parler la nature

Après le déjeuner, vous vous sentez somnolents, vos paupières pèsent des tonnes? Rien à voir avec la digestion comme on le pense souvent. "Cette baisse de vigilance qui survient en tout début d'après-midi est due à un rythme biologique inné, génétiquement programmé. Notre horloge interne est ainsi réglée qu'elle provoque en nous cette envie de dormir à ce moment de la journée" décrit le Dr. Michel Tiberge, neurologue, responsable de l'Unité du sommeil au CHU de Toulouse.

Le corps appréciant tout particulièrement qu'on ne contrarie pas ses besoins naturels, le mieux est donc d'entendre cet appel au repos! Faire la sourde oreille et reprendre immédiatement son activité après le déjeuner malgré un besoin impérieux de dormir peut exposer à des conséquences peu agréables, surtout si on manque globalement de sommeil. "Sauter la sieste nous met alors dans une situation de dette accrue de sommeil, ce qui provoque forcément des désordres. Soit immédiats, avec une grande fatigue, des problèmes de concentration. Soit à plus long terme, avec une prise de poids ou un risque plus élevé de développer du diabète" précise le spécialiste.

La garantie d'être plus efficace

Vous imaginez peut-être que la sieste va vous arrêter dans votre élan et vous rendre "vaseux"pour le reste de la journée. C'est exactement le contraire qui se produira si vous osez cette pause de la mi-journée!

Car loin d'être du temps perdu, la sieste a pour effet de mettre le cerveau au repos pour lui permettre de mieux redémarrer ensuite. "C'est une simple question de bon sens. Comme toutes les machines, le cerveau a par moment besoin d'être débranché et réinitialisé pour atteindre le maximum de ses performances" insiste le spécialiste. De nombreuses études ont d'ailleurs établi qu'après une sieste, les capacités d'apprentissage et de mémorisation sont améliorées, de même pour la concentration et l'aptitude à prendre des décisions. "La sieste est un investissement pour une meilleure qualité de l'éveil ultérieur. Bien plus efficace et moins nocif que de boire des cafés à la chaîne!" constate Michel Tiberge.

Cet épisode de sommeil diurne fait également baisser le stress et augmente nos capacités à lui résister. "Pendant la sieste, la production des hormones du stress (adrénaline et noradrénaline) diminue, le rythme cardiaque ralentit. L'organisme et le cerveau ne sont plus sous tension, sur-sollicités" explique-t-il.

La sieste, une liberté pour le corps

Tout au long de la journée, le corps dépense une énergie phénoménale pour se maintenir à la verticale. Quand vous êtes debout ou même assis, vos vertèbres sont tassées, votre circulation sanguine gênée, certains muscles contractés en permanence. Couchés, vous êtes libérés de toutes ces contraintes. "Si la sieste devenait une habitude plus répandue, il est évident que le mal de dos serait beaucoup moins répandu. S'offrir une fois par jour l'opportunité de relâcher ses contractures musculaires en s'allongeant, évite qu'elles ne se transforment à la longue en douleurs chroniques" encourage Michel Tiberge.

Important aussi, la sieste s'effectue toujours en sommeil lent, et non en sommeil paradoxal, celui des rêves. Or, ce sommeil lent est un véritable "mécanicien" au service du corps: il stimule la réparation des tissus et la cicatrisation des plaies, améliore les capacités de défense du système immunitaire. Une petite dose supplémentaire de sommeil lent, en plus de celui de la nuit, ne saurait nuire!

Un antidote contre le pessimisme

Le saviez-vous? "Dans la mesure où la sieste contribue à nous assurer une quantité suffisante de sommeil, elle aide à réguler les humeurs, elle prévient l'agressivité et les comportements violents. Elle est aussi un élément protecteur contre la survenue d'une dépression" affirme le neurologue. En général, on se relève de ce petit somme frais et dispos, plutôt de bonne humeur, enclin à entretenir des relations apaisées avec son entourage, à jeter un regard optimiste sur la vie. "Pendant la sieste, le psychisme se nettoie de tout ce qui a été vécu pendant la matinée, notamment les tensions que l'on a pu avoir avec des proches, des collègues. Et au moment du réveil, on est beaucoup plus apte à prendre du recul par rapport à ces événements, à les vivre de manière moins intense et dramatique, à faire preuve d'une attitude plus conciliante et souple" explique Martine Teillac, psychanalyste.

Elle souligne aussi le plaisir régressif de la sieste qui nous permet de renouer avec un souvenir d'enfance, inscrit dans notre corps et notre mémoire, ne demandant qu'à être réactivé. "Il y a également un côté très jouissif dans le fait de voler quelques minutes à ce temps qui va si vite, de s'affranchir momentanément de l'hyper-contrôle que la société nous impose. En osant la sieste, on fait en quelque sorte preuve d'insolence, on transgresse... et c'est bon!" sourit-elle.

L'occasion de tendres rapprochements

La sieste à deux, un moment de douce volupté dont il serait bien dommage de se priver! "Se retrouver avec son conjoint dans une douce pénombre, dans un état de lâcher prise et d'abandon, moins fatigués que le soir au coucher peut inciter à de tendres rapprochements et donner envie de faire l'amour. La sieste possède cet étonnant pouvoir de booster la libido, d'encourager les fantasmes" note la psychanalyste.

Ce n'est pas pour rien que l'on parle couramment de "sieste crapuleuse"! Et puis même si ce temps de repos ne se teinte pas de sexualité, il sera souvent l'occasion d'une grande complicité et de beaucoup de tendresse. "La lumière tamisée et le calme incitent aux confidences chuchotées, le lâcher prise fait tomber les défenses que l'on entretient le reste du temps. On se dit des choses que peut-être on ne se serait pas dites en pleine lumière et dans l'agitation du quotidien" observe-t-elle. Si la sieste est bonne pour la santé, elle l'est aussi pour le couple!

Auteur: Isabelle Gravillon (NT-F.COM)