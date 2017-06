La prétox: votre vie sur une voie plus saine. Durable! ... et accessible.

La détox fait référence à une sorte de cure de désintoxication après l'exubérance des fêtes ou des vacances exagérément gastronomiques. Les diététiciens ne sont pas tous d'accord concernant la pertinence de cette approche. La prétox est beaucoup moins radicale. Vous préparez votre corps par le biais de petits changements faciles avant les vacances, pendant lesquelles vous pouvez également vous laisser aller quelque peu au côté gourmand de la vie et ensuite rapidement récupérer.

Ce n'est pas votre silhouette ou votre poids qui sont dans le viseur de la prétox, mais bien votre santé et votre niveau d'énergie. "Le focus de la prétox se situe dans l'adoption d'habitudes de vie plus saines pour rendre votre corps plus fort, lui donner plus de vitalité et vous sentir plus énergique", explique Goedele Leyssen, professeur de yoga et auteure. Pour sentir et voir des résultats, vous devez au minimum faire deux semaines de prétox de manière conséquente, bien que quatre semaines soient plus idéales. C'est le temps minimum dont votre corps a besoin pour adopter une nouvelle habitude, comme la diminution de café ou l'introduction de plus de "vert" au menu. "Mais vous pouvez en fait aussi faire de la prétox toute l'année et choisir des moments particuliers où vous vous permettez tout. Votre corps va dans ce cas récupérer nettement plus vite."

Cinq conseils

1. Mangez plus vert

L'un des organes les plus sollicités dans notre corps est le foie. En tête de ses nombreuses fonctions, on trouve la purification des déchets contenus dans notre sang. Au plus il est purifié, au mieux vous vous sentez dans votre peau. Pour soutenir ce processus, mieux vaut manger quotidiennement quelque chose de vert. Les légumes verts ou les herbes contiennent de la chlorophylle ou des chloroplastes qui aident à purifier le sang. Vous les trouvez notamment dans le chou frisé, la roquette, les épinards, le cresson ou dans les herbes comme le basilic, la coriandre, le persil, etc. Vous pouvez également acheter des suppléments comme la poudre de chlorelle ou de spiruline et les ajouter à un smoothie ou un jus, du moins si vous pouvez supporter l'odeur et le goût particuliers. Ce sont des micro-algues très nutritives avec une forte concentration de chlorophylle et de protéines, mais elles ont une odeur ... d'aquarium.

2. Remplacez le café par du thé vert

Celui qui est accroc à sa dose quotidienne de réconfort n'a pas à se défaire d'emblée de cette habitude. Diminuer le nombre de tasses à maximum quatre par jour est déjà un pas en avant. Le café a une action diurétique, les buveurs de café invétérés souffrent dès lors souvent de déshydratation chronique. Ils prennent encore une petite tasse contre la fatigue, mais ils s'épuisent en fait encore davantage. Une meilleure alternative est l'eau, ou le thé vert, qui ne contient qu'un sixième de la caféine du café.

3. Essayez de faire la grasse matinée au moins une fois par semaine

Les personnes qui ont chroniquement trop peu de repos nocturne n'ont pas la capacité de récupérer suffisamment et elles s'épuisent au fil du temps. Dormir trop peu une ou deux petites nuits, vous ne le sentez pas. Mais si cela se passe régulièrement, cela a bel et bien des conséquences. Si du fait de la combinaison avec votre travail, vous ne parvenez pas à le faire tous les jours, essayez dans ce cas de dormir aussi longtemps que vous le pouvez au minimum une fois par semaine.

4. Respiration ventrale

Respirer, ça va de soi. Tellement de soi que, en cas de stress, nous commençons souvent à respirer inconsciemment rapidement, superficiellement et haut. Une telle respiration de poitrine dévore de l'énergie. Passer à une respiration ventrale consciente amène les processus mentaux à se détendre. En appliquant cela pendant toute la journée de manière consciente, vous offrez à terme une amélioration à votre corps et vous vous rendez beaucoup moins sensible au stress. Dans les moments difficiles, revenez à cette respiration ventrale consciente à titre de soutien interne. Posez une main sur votre ventre et une main sur votre poitrine et inspirez profondément, puis expirez lentement. Si la main sur votre ventre se soulève lorsque vous inspirez et s'abaisse à nouveau lorsque vous expirez, alors vous êtes dans le bon. Si cela ne fonctionne pas, imaginez que vous avez un ballon sur le ventre que vous essayez de gonfler via le nombril et que vous laissez dégonfler lors de l'expiration. Inspirez quatre fois puis expirez six fois lentement. Essayez d'exercer votre respiration consciente quelques fois au cours de la journée.

5. Huiles essentielles

Les odeurs ont une énorme influence sur notre cerveau et sur la manière dont nous nous sentons. La partie de notre cerveau qui traite les stimulations odorifères est liée au cerveau limbique dans lequel nos émotions et nos instincts sont également régulés. Grâce à l'utilisation d'huiles essentielles, vous pouvez soutenir votre humeur et vous procurer vous-même un petit remontant pendant la journée. Une huile de menthe poivrée fraîche aide par exemple à mieux se concentrer et à se recentrer. Le romarin protège contre la fatigue et la lavande contre la nervosité. L'huile essentielle d'orange s'avère un excellent booster d'énergie. Mettez quelques gouttes sur les paumes de vos mains, frottez-les l'une contre l'autre et faites un petit bol de vos mains. Inspirez les odeurs très profondément, mais gardez toutefois votre nez un petit peu à l'écart de la paume de vos mains, car les odeurs peuvent être très puissantes et le contact avec l'huile peut parfois piquer.