La mauvaise haleine, le dernier tabou

La mauvaise haleine, c'est quoi ?

La mauvaise haleine, aussi appelée "halitose", est constituée de composés sulfurés volatiles et de molécules aux noms parfois éloquents : cadavérine, putrescine... "On croit souvent, à tort, que l'origine de cette pathologie est gastrique, commente le Professeur Michel Brex, chef du service de parodontologie aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. En réalité, dans l'immense majorité des cas - soit plus de 95% des cas - ce problème trouve son origine dans la cavité buccale. Ce sont les bactéries présentes dans la plaque dentaire qui produisent ces composés."

