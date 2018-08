La marche pour prévenir les douleurs musculaires sous statines ?

Les utilisateurs de statines signalent souvent des crampes ou de la fatigue musculaire. Environ 1 personne sur 5 rapporte ce type de problème. Parfois, cela peut même être accompagné d'une dégradation musculaire, mais dans la plupart des cas ce sont des douleurs musculaires sans lésion. Ces désagréments sont une raison pour beaucoup d'arrêter la prise de ce médicament, ce qui augmente leur risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires.

Le mécanisme à l'origine de cette douleur a déjà été décrit. Les statines se présentent sous deux formes dans le corps : une forme acide, désirée, qui abaisse efficacement le cholestérol, et une forme de lactone inactive. C'est cette dernière qui provoque les douleurs musculaires en obstruant le fonctionnement des mitochondries. Ce sont des genres de centrales électriques qui sont présentes dans presque toutes les cellules de notre corps. Elles transforment la nourriture en biocarburant et créent ainsi de l'énergie pour les organes et les muscles. La forme lactone intervient dans ce processus, ce qui peut provoquer des douleurs musculaires comparables à celles provoquées par un effort physique intense.

Des chercheurs de l'université Radboud aux Pays-Bas étudient cette question depuis plusieurs années et se concentrent désormais spécifiquement sur les effets que la marche à pied peut avoir sur douleurs musculaires ressenties par les utilisateurs de statines. Pendant les Quatres Jours de Nimègue - un grand évènement de marche -, ils ont suivi des randonneurs âgés de 40 à 75 ans qui utilisent des statines. Le sang, l'urine et la muqueuse buccale ont été examinés pour déterminer s'il y avait des lésions musculaires et des crampes chez les utilisateurs de statines. Les résultats ont été comparés avec un groupe témoin de marcheurs qui n'utilisent pas de statines. De plus, les scientifiques étudient également quels compléments alimentaires, tels que le Q10, peuvent avoir un impact favorable sur le développement des douleurs musculaires. Les résultats des mesures sont attendus au cours de l'année prochaine.

Traduction et adaptation: Olivia Lepropre