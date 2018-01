La cohérence cardiaque contre le stress

"La cohérence cardiaque est une technique respiratoire mise au point de manière scientifique. Elle permet d'apprendre à rééquilibrer les fréquences du rythme cardiaque ", explique Katrien Geeraerts, diplômée en sciences biomédicales et coach en cette technique. Il y a quelques années, j'ai fait un gros burn-out. Avant, je souffrais déjà d'hyperventilation chronique. J'ai voulu me tourner vers des solutions non médicamenteuses. Un cardiologue m'a conseillé de suivre des séances de cohérence cardiaque pour tenter de régler une fois pour toutes mes problèmes de stress et de manque d'énergie. Grâce à des exercices quotidiens, cette technique m'a beaucoup aidée. Je n'ai pas fondamentalement changé, je suis toujours une perfectionniste, mais je dispose désormais d'une arme pour gérer mon stress. "

...