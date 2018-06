L'interstitium, c'est quoi ?

Les scientifiques savaient depuis longtemps qu'il y avait une sorte de réseau de tissu conjonctif s'étirant autour des organes et sous la peau. Ce réseau est composé d'élastine, une fibre souple, et de collagène, une fibre un peu plus ferme. La nouveauté, c'est que les interstices situés entre ces fibres se sont révélés non pas fermés mais remp...