L'hygiène des mains en 6 questions

Pourquoi est-il si important de se laver les mains ?

Dr Hilde Jansens, hygiéniste hospitalière à l'Hôpital universitaire d'Anvers : un grand nombre d'infections et de maladies se transmettent parce qu'on omet de bien se savonner les mains. Nos mains sont des nids à virus et à bactéries, des bonnes comme des variétés pathogènes. Ces dernières peuvent entraîner des pathologies allant de l'infection gastro-intestinale au virus de la rhino-pharyngite. Se laver régulièrement et correctement les mains permet de réduire le risque de devoir prendre des antibiotiques. D'autant que, depuis quelques années, la résistance aux antibiotiques a fortement augmenté. Il faut donc tout mettre en oeuvre pour en limiter la prise.

