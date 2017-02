L'épidémie de grippe se stabilise

La semaine dernière, 70% des 23 échantillons respiratoires prélevés sur des patients et analysés par les médecins vigies étaient positifs pour le virus de la grippe, précise l'ISP. D'après les virologues de l'institut, la souche influenza A(H3N2) continue de circuler majoritairement et reste proche de celle incluse dans les vaccins trivalents et quadrivalents contre la grippe disponibles en Belgique.

L'ISP rappelle par ailleurs que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre la grippe car il s'agit d'une infection virale.

Concernant les autres affections respiratoires aiguës (sinusites, pharyngites, otites ou bronchites), le nombre de consultations chez un généraliste a légèrement diminué.