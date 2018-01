Je suis épuisé (e) et je ne sais pas pourquoi !

On estime que 7 adultes sur 10 présentent des accès de fatigue anormaux, avance Jef Geys, kinésithérapeute du sport. Bien placé pour le constater, il a déjà fait passer des tests à plus de 8.000 personnes. Il est normal d'être fatigué après avoir fait un effort particulier, comme un jogging ou une marche de 15 km. En revanche, on parle de fatigue anormale si on se sent vidé après une journée de travail ou une nuit de sommeil tout à fait normale. Or, on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on s'y est en quelque sorte habitué et que l'organisme s'adapte en conséquence. On en vient à penser que cette fatigue est normale et on poursuit sur le même rythme au lieu de se reposer. "

...