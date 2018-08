J'ai été piqué par une guêpe, que faire ?

Il faut tout d'abord différencier deux cas: les personnes allergiques, et les autres.

Les personnes qui se savent allergiques au venin d'abeilles ou de guêpes doivent conserver sur elles un kit de secours comprenant une seringue prête à l'emploi. Si la personne n'a pas de kit sur elle ou qu'elle fait une réaction allergique pour la première fois, il faut consulter un médecin, si possible rapidement.

- Passez sur la peau le côté plat d'une lame ou votre ongle, afin de vider la poche de venin laissée par le dard.

- Retirez le dard avec une fine pince.

- Essayez d'aspirer tout le restant de venin. On vend en pharmacie des pompes spéciales (par exemple Aspivin).

- Désinfectez la plaie et passez un glaçon à l'endroit de la piqûre.

Les astuces de grand-mère contre les guêpes

Pour éviter de se faire piquer par une guêpe, le plus simple est encore d'éloigner ces insectes au maximum. Voici cinq astuces pour s'en débarrasser naturellement.

Les clous de girofle:écrasez-en quelques-uns que vous placerez dans une coupelle au centre de votre table. Vous pouvez également piquer l'écorce d'un agrume de plusieurs clous de girofle.

Le café: faites brûler un peu de café moulu non utilisé dans un récipient. Il brûle par incandescence, sans produire de flamme, mais dégage une fumée qui fera fuir les guêpes. Cette solution fonctionne assez bien, mais est éphémère. Il sera nécessaire de répéter l'opération.

Les huiles essentielles:quelques huiles essentielles ont déjà prouvé leur efficacité, comme celle de lavande vraie, de lavandin ou de citronnelle. Ajoutez une dizaine de gouttes d'une de ces huiles à 10 cl d'eau et pulvérisez autour de vous et dans la maison. Les bougies parfumées et les bâtons d'encens semblent également fonctionner.

Un plant de tomates ou de menthe: soit vous installez un plant de tomates à proximité de votre lieu de détente, soit vous éparpillez quelques feuilles issus de ce plant sur la table. La menthe aura le même effet.

L'eau de Javel: placez des récipients d'eau additionnée de Javel autour de votre table ou vaporisez votre intérieur de ce mélange, en insistant au niveau des fenêtres et des portes.