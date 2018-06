"Il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque"

Toute consommation d'alcool entraîne non seulement une augmentation du risque de maladie (maladies cardiovasculaires, cancers, affections du foie,...) et de dépendance mais elle accroit aussi le risque d'accidents et de comportements violents, affirme ainsi le CSS.

A cet égard, 10 unités d'alcool par semaine -une unité égale un verre de vin de 10cl ou un verre de bière de type pils de 25cl- est considéré par le CSS comme une limite raisonnable. Une telle consommation devrait être répartie sur la semaine tout en veillant à prévoir des jours sans alcool. Et il est fortement recommandé d'accompagner la consommation d'alcool par la prise d'eau en quantité suffisante.

Enfin, le CSS souhaite également voir les autorités prendre certaines mesures (mise à disposition gratuite d'eau dans l'horeca, interdiction de toute publicité, promotion et sponsoring liés à l'alcool, adaptation de l'étiquetage des boissons alcoolisées avec recommandations en termes de santé, mise en oeuvre d'une politique de prix diversifiée avec par exemple une augmentation des taxes et accises et réduction de l'offre de boissons alcoolisées)