Help, je ne comprends pas mon médecin !

" Le médecin joue un rôle de premier plan dans de nombreuses phases cruciales de la vie, de la grossesse au combat contre une maladie grave. Or, son rôle ne se limite pas à la prescription du bon traitement. De nombreuses études démontrent que la qualité de la relation entre le patient et son médecin influence le bien-être et le processus de guérison ", analyse Annemie Vandermeulen qui travaille dans un centre de soutien aux groupes d'entraide et aux associations de patients.

...