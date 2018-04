Hanches à problèmes: les techniques pour gambader à nouveau

Le fonctionnement des hanches relève d'un petit miracle de biomécanique. Un prodige auquel, en temps normal, on ne prête guère attention. Le moindre mouvement impose pourtant à cette articulation une charge qui peut représenter jusqu'à trois fois le poids du corps. Ce qui explique les effets néfastes du surpoids, qui surcharge encore les hanches. Car plus on s'alourdit, plus on court le risque d'user prématurément cette articulation très sollicitée. " Ceci dit, les personnes de corpulence mince peuvent, elles aussi avoir des problèmes de hanches. Là, ce n'est pas le surpoids qui sera en cause mais d'autres facteurs, nuance le Pr Christophe Pattyn, chirurgien orthopédiste, spécialiste de la hanche (UZ Gent).

...