Gluten et lactose: tous intolérants?

Dans nos sociétés, le lactose (principal sucre du lait) est la star des intolérances alimentaires. Plus de 10% de la population serait concernée. Cette intolérance se traduit par des symptômes digestifs (ballonnements, douleurs abdominales et diarrhées) après avoir consommé du lait et certains produits laitiers (crème, fromage à pâte molle, etc.). Ou pour être plus précis, quand le lactose arrive dans le côlon, soit 1h30 à 2h après l'absorption. Et l'explication est connue. Chaque molécule de lactose est composée de deux éléments : une molécule de glucose et une molécule de galactose. Pour que le lactose soit digéré, ces deux éléments doivent être séparés grâce à une enzyme sécrétée dans l'intestin grêle, la lactase. Or, chez l'adulte, il arrive que cette production diminue ou s'arrête. Le lactose se retrouve donc dans le côlon sans avoir été scindé, ce qui entraîne une modification de la flore intestinale et un inconfort digestif.

