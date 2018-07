Fruits, légumes... à chaque couleur son atout santé ! (en images)

En été plus que jamais, la chromothérapie s'invite dans nos assiettes. Aucune couleur n'est plus intéressante qu'une autre. C'est en les associant que vous tirerez tous les bénéfices de leurs pigments. En voici quelques-uns. À vous de composer vos menus, et votre palette, en privilégiant les produits de saison dont les couleurs vives sont signes de maturité.