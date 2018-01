Fruits et légumes : tous dans le frigo ?

Les fruits, mieux vaut les conserver dans une coupe à fruits. Les légumes que vous ne conservez pas dans le tiroir à légumes, ne les mettez pas à côté des fruits, mais dans un plat séparé.

Certaines sortes de fruits ne doivent pas être conservées parmi vos autres fruits car cela accélère leur processus de maturation. C'est le cas des bananes, des poires et des pommes par exemple.

A ne pas conservez pas dans le frigo :

Les tomates

Mettez-les dans un endroit frais et sec. La conservation dans le frigo ne bénéficie pas au goût des tomates et cela les assèche.

Aubergines

Ne les mettez pas dans le frigo mais pas avec les tomates non plus. Les aubergines sont sensibles à l'éthylène, un gaz produit par les bananes, les poires, les pommes et donc aussi par les tomates. Cette substance leur donne des tâches plus tôt et un goût plus amer.

Concombres

Mettez-vous toujours vos concombres dans le tiroir à légumes ? Ne le faites plus. Les concombres s'assèchent dans le frigo. Cela ne semble pas très écologique de mettre un concombre dans une feuille d'alu, mais cela allonge la durée de conservation d'environ une semaine.

Citrons

Vous pouvez conserver vos citrons dans la coupe à fruits pendant 1 à 2 semaines. Il vous reste un morceau de citron ? Emballez-le dans du cellophane et et conservez-le dans le frigo.

Poivrons

On peut les conserver environ une semaine en dehors du frigo. Un poivron découpé se conserve de préférence dans le frigo.

Pêches, nectarines et kiwis

Ces fruits ne sont en général pas encore tout-à-fait mûrs quand vous les achetez. Ils se conservent à température ambiante. L'acidité peut alors se dégrader et le goût sucré se déployer. S'ils sont conservés dans un lieu trop froid, ils ne mûrissent pas correctement.