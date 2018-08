Fraises et chocolat, ces antioxydants superstar qui font baisser votre pression artérielle

Depuis de nombreuses années, le Dr Joël Pincemail étudie les propriétés antioxydantes des aliments au sein de la Plate-forme hospitalo-universitaire NAS (Nutrition antioxydante et santé) du CHU de Liège. " Le stress oxydant, rappelle le chercheur, est étonnamment lié à la toxicité de l'oxygène que nous respirons. Bien sûr, cet oxygène est indispensable à la vie, mais il produit aussi des radicaux libres, des entités qui attaquent les lipides, l'ADN et les protéines. Il en résulte des dommages oxydatifs, des mécanismes impliqués dans l'athérosclérose, dans le cancer ou dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. " Les causes qui accroissent le risque de dommages oxydatifs sont aujourd'hui bien connues : tabagisme, pollution, exposition à l'amiante et aux radiations, prise de certains médicaments, pratique sportive intense... " Il existe aussi des causes internes comme l'hyperglycé...