Faux ongles, vrais problèmes

Il existe différentes techniques pour embellir les ongles. La plus connue est celle des ongles en gel. Celui-ci s'applique par couches successives qu'on fait durcir sous une lampe à UV ou une lampe associant LED et UV. Autre méthode : les ongles en acrylique composés d'un mélange de poudre et de liquide. La styliste pose sur les extensions d'ongles l'acrylique moulé qui sèche quasi instantanément au contact de l'air. Enfin, chez soi, on peut poser de faux ongles à coller. La colle fournie est de type cyanoacrylate, avec des résultats à l'esthétique souvent... variable. " La plupart des problèmes d'ongles que nous voyons concernent les ongles en gel et en acrylique ", constate le Dr Thomas Maselis, dermatologue et conseiller de stylistes en ongles.

