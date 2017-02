Etude: "trois portions de fruits par jour ne suffisent pas"

En Belgique et aux Pays-Bas, on recommande en général de consommer trois portions de fruits par jour, et de 200g à 300g de légumes.

Des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont analysé 95 études sur la consommation de fruits et légumes. Ils ont conclu que manger 800g de fruits et légumes par jour (soit l'équivalent de 10 portions) constituerait un très grand bénéfice pour la santé.

Une augmentation significative de la consommation de fruits et légumes à dix portions pourrait prévenir 7,8 millions de décès prématurés par an, selon les scientifiques. Le risque de maladie cardiaque réduirait de 24%, le risque d'AVC de 33% et le risque de maladies cardiovasculaires de 28%. Le risque de cancer diminuerait également de 13% et les chances de mourir prématurément diminueraient de 31% par rapport aux personnes qui ne mangent pas de fruits et légumes.

L'étude a été publiée dans la revue International Journal of Epidemiology.

Quels fruits et légumes privilégier ?

Les chercheurs ont aussi analysé quels types de fruits et légumes fournissent la meilleure protection contre les maladies. Les pommes, les poires, les agrumes, les salades et les légumes à feuilles (laitue, épinards, chicorée) ont obtenu les meilleurs résultats. En outre, les légumes crucifères comme le brocoli, le chou et le chou-fleur sont également recommandés. Les haricots verts et les légumes jaunes et oranges comme les poivrons et les carottes réduisent quant à eux le risque de cancer, précise l'étude.

Pour Dagfinn Aune, auteur principal de l'étude à la recherche de la protection optimale contre les maladies et la mort prématurée, "les résultats montrent que manger cinq portions de fruits et légumes par jour est une bonne chose, mais qu'en manger dix est encore mieux".